ٹیسلا شیئرہولڈرز نے ایلون مسک کیلئے 1کھرب ڈالر کے پیکج کی منظوری دیدی
نیو یارک (اے ایف پی)ٹیسلا کے شیئرہولڈرز نے ایلون مسک کے لیے ایک کھرب ڈالر تک کے بڑے معاوضے کے پیکج کی منظوری دیدی، یہ پیکج مسک کو کمپنی میں برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا۔۔۔
تاکہ وہ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس میں ٹیسلا کی ترقی کی قیادت جاری رکھ سکیں۔ مسک نے شیئرہولڈرز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ یہ پیکج مسک کی ملکیت12فیصد سے بڑھا کر25فیصد سے زائد کر سکتا ہے اور مستقبل میں کمپنی کی ترقی کو یقینی بنائے گا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بڑی تنخواہ انہیں دنیا کا پہلا کھرب پتی بنا سکتی ہے لیکن یہ بڑی ادائیگی مشروط بھی ہے ۔اس کے لیے اگلی دہائی کے دوران مسک کو ٹیسلا کی مارکیٹ ویلیو موجودہ ڈیڑھ کھرب ڈالر سے کم از کم ساڑھے 8کھرب ڈالر تک بڑھانے کی ضرورت ہے ۔