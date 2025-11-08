صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر :قابض بھارتی انتظامیہ کیخلاف مظاہرے ،3شہری گرفتار

مقبوضہ کشمیر :قابض بھارتی انتظامیہ کیخلاف مظاہرے ،3شہری گرفتار

سرینگر (اے پی پی)مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں عوام نے قابض بھارتی انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کیے۔۔۔

 سوپور، شوپیاں، کپواڑہ اور جموں شہر میں سینکڑوں افراد نے پانی، بجلی اور طبی سہولیات کی کمی پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے نعرے لگائے اور مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج تیز کرنے کی دھمکی دی۔ جموں میں مظاہرین نے وزیر اعلیٰ عمر عبداﷲکی رہائش کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، پولیس نے 3شہری گرفتار کر لئے ۔ ادھر سرینگر، کشتواڑ اور دیگر اضلاع میں بھارتی فورسز نے گشت اور تلاشی آپریشنز جاری رکھے ۔ 

