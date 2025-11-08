صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ:کردستان ورکرز پارٹی کے جنگجوؤں کی واپسی کیلئے نئے قانون کی تیاری

  دنیا میرے آگے
انقرہ (اے ایفپی) ترکیہ حکومت ایک نیا قانونی مسودہ تیار کر رہی ہے جس کے تحت ہزاروں کردستان ورکرز پارٹی کے جنگجوؤں اور ان کے اہل خانہ کو شمالی عراق سے واپسی کی اجازت ملے گی۔۔۔

 یہ قانون عام معافی کی صورت اختیار نہیں کرے گا بلکہ مختلف مراحل کے تحت واپسی عمل میں لائی جائے گی، ابتدا میں تقریباایک ہزار شہری اور بعد میں 8ہزار جنگجوؤں کی واپسی پر غور کیا جا رہا ہے ۔ شرائط میں انفرادی جانچ پڑتال اور بعض کمانڈروں کو تیسرے ملک بھیجنے کا منصوبہ شامل ہے ۔ یاد رہے امن اقدام کے تناظر میں کردستان ورکرز پارٹی نے مئی میں ہتھیار ڈالنے اور تنظیم تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔

