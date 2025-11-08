صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوڈان :جنگ بندی کے امکانات کم، لڑائی بدستور جاری

  • دنیا میرے آگے
سوڈان :جنگ بندی کے امکانات کم، لڑائی بدستور جاری

پورٹ سوڈان (اے ایف پی)سوڈان میں دو سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں،لڑائی بدستور جاری ہے ، دو روز قبل نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز نے جنگ بندی کی امریکی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔۔۔

 امریکی قیادت میں عالمی ثالثوں کی پیشکش پر فوجی حکومت نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ دارالحکومت خرطوم میں جمعہ کو دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ماہرین کے مطابق آر ایس ایف جنوبی شہر الابیض پر حملے کی تیاری کر رہی ہے ۔واضح رہے اپریل 2023 سے جاری لڑائی میں لاکھوں افراد بے گھر اور ہزاروں ہلاک ہو چکے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکن ٹیم کی آج پاکستان آمد، ون ڈے ، ٹی 20 سکواڈ کا اعلان

عروشہ سعید کا اسلامک سالیڈیریٹی گیمز میں کانسی کا تمغہ

آسٹریلیا:بال ٹیمپرنگ پرعرفان جونیئر پر5میچزکی پابندی

وہاب ریاض پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے کنسلٹنٹ مقرر

اسلامک سالیڈیریٹی گیمز ،پاکستانی باکسر فاطمہ کی سیمی فائنل میں رسائی

عالمی سنوکر چیمپئن شپ: پاکستان کے محمد سجاد ایونٹ سے باہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak