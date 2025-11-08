سوڈان :جنگ بندی کے امکانات کم، لڑائی بدستور جاری
پورٹ سوڈان (اے ایف پی)سوڈان میں دو سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں،لڑائی بدستور جاری ہے ، دو روز قبل نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز نے جنگ بندی کی امریکی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔۔۔
امریکی قیادت میں عالمی ثالثوں کی پیشکش پر فوجی حکومت نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ دارالحکومت خرطوم میں جمعہ کو دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ماہرین کے مطابق آر ایس ایف جنوبی شہر الابیض پر حملے کی تیاری کر رہی ہے ۔واضح رہے اپریل 2023 سے جاری لڑائی میں لاکھوں افراد بے گھر اور ہزاروں ہلاک ہو چکے ہیں۔