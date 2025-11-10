اسرائیل سے تعلقات کیلئے فلسطینی ریاست ضروری:سعودیہ
حماس نے 2014میں ہلاک ہونیوالے اسرائیلی فوجی افسر کی لاش واپس کر دی نقاب پوش یہودی آبادکاروں کا مغربی کنارے میں فلسطینی کسانوں ، صحافیوں پر حملہ
ریاض،یروشلم (رائٹرز،اے ایف پی)سعودی عرب نے ولی عہد شہزادہ محمدبن سلمان کے امریکی دورے کے پیش نظر کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے پہلے فلسطینی ریاست کے قیام کا قابل اعتبار راستہ ہونا ضروری ہے ۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا اسرائیل کیساتھ تعلقات کیلئے فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے ، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے صرف اسی صورت میں آگے بڑھیں گے جب فلسطینی عوام کے حقوق پر ٹھوس عمل ہو۔واضح رہے واشنگٹن اور ریاض 18نومبر کو ہونے والی ملاقات میں دفاعی معاملات اور فوجی تعاون پر بات کریں گے ۔ دوسری جانب حماس نے 2014 میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجی افسر کی لاش واپس کر دی، حماس کا دعویٰ ہے کہ یہ لاش فوجی افسر لیفٹیننٹ ہدار گولڈن کی ہے ۔ لاش کو اسرائیلی فرانزک ماہرین کے حوالے کر دیا گیا ہے ، اگر تصدیق ہوگئی تو یہ حماس کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے بعد واپس کی جانے والی 24ویں لاش ہوگی۔مقبوضہ مغربی کنارے میں مقامی یہودی آبادکاروں نے زیتون کی کٹائی کے دوران صحافیوں اور فلسطینی کسانوں پر حملہ کیا، تقریباً 50 نقاب پوش آبادکاروں نے ڈنڈے اور پتھر پھینکے ۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے اعدادوشمار کے مطابق آبادکاروں کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ، جو فلسطینی کسانوں کی معیشت اور روزگار کیلئے سنگین خطرہ ہے ۔