صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل سے تعلقات کیلئے فلسطینی ریاست ضروری:سعودیہ

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل سے تعلقات کیلئے فلسطینی ریاست ضروری:سعودیہ

حماس نے 2014میں ہلاک ہونیوالے اسرائیلی فوجی افسر کی لاش واپس کر دی نقاب پوش یہودی آبادکاروں کا مغربی کنارے میں فلسطینی کسانوں ، صحافیوں پر حملہ

ریاض،یروشلم (رائٹرز،اے ایف پی)سعودی عرب نے ولی عہد شہزادہ محمدبن سلمان کے امریکی دورے کے پیش نظر کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے پہلے فلسطینی ریاست کے قیام کا قابل اعتبار راستہ ہونا ضروری ہے ۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا اسرائیل کیساتھ تعلقات کیلئے فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے ، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے صرف اسی صورت میں آگے بڑھیں گے جب فلسطینی عوام کے حقوق پر ٹھوس عمل ہو۔واضح رہے واشنگٹن اور ریاض 18نومبر کو ہونے والی ملاقات میں دفاعی معاملات اور فوجی تعاون پر بات کریں گے ۔ دوسری جانب حماس نے 2014 میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجی افسر کی لاش واپس کر دی، حماس کا دعویٰ ہے کہ یہ لاش فوجی افسر لیفٹیننٹ ہدار گولڈن کی ہے ۔ لاش کو اسرائیلی فرانزک ماہرین کے حوالے کر دیا گیا ہے ، اگر تصدیق ہوگئی تو یہ حماس کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے بعد واپس کی جانے والی 24ویں لاش ہوگی۔مقبوضہ مغربی کنارے میں مقامی یہودی آبادکاروں نے زیتون کی کٹائی کے دوران صحافیوں اور فلسطینی کسانوں پر حملہ کیا، تقریباً 50 نقاب پوش آبادکاروں نے ڈنڈے اور پتھر پھینکے ۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے اعدادوشمار کے مطابق آبادکاروں کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ، جو فلسطینی کسانوں کی معیشت اور روزگار کیلئے سنگین خطرہ ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکا کیخلاف ون ڈے سکواڈ کا اعلان ، حسن نواز ڈراپ

ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ،میکائل،ہانیہ کی ٹائٹل فتح

پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا کا افتتاح

ون ڈے سیریز ،سری لنکا کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی

بارش نے کرکٹ آسٹریلیا کا کروڑوں کا نقصان کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak