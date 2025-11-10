صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ :پاکستان کی تخفیف اسلحہ کی 4 قراردادیں منظور

  • دنیا میرے آگے
اقوام متحدہ :پاکستان کی تخفیف اسلحہ کی 4 قراردادیں منظور

اقوام متحدہ(اے پی پی)اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی کمیٹی نے تخفیف اسلحہ سے متعلق پاکستان کی جانب سے پیش کردہ 4 قراردادیں منظور کر لی ہیں۔۔۔

193 رکن ممالک پر مشتمل کمیٹی برائے تخفیف اسلحہ و بین الاقوامی سلامتی نے دو قراردادوں کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ ان قراردادوں میں علاقائی تخفیف اسلحہ اور علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر اعتماد سازی کے اقدامات شامل ہیں جبکہ غیر ایٹمی ریاستوں کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال یا استعمال کی دھمکی سے بچانے کے موثر بین الاقوامی انتظامات کی تشکیل اور علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر روایتی اسلحے کے کنٹرول کی قراردادیں واضح اکثریت سے منظور کی گئیں۔ان قراردادوں کے متن آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے باضابطہ توثیق کے لیے پیش کیے جائیں گے ۔اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان ایٹمی تخفیف اسلحہ، علاقائی تخفیف، روایتی اسلحے کے کنٹرول اور اعتماد سازی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکا کیخلاف ون ڈے سکواڈ کا اعلان ، حسن نواز ڈراپ

ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ،میکائل،ہانیہ کی ٹائٹل فتح

پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا کا افتتاح

ون ڈے سیریز ،سری لنکا کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی

بارش نے کرکٹ آسٹریلیا کا کروڑوں کا نقصان کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak