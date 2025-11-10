اقوام متحدہ :پاکستان کی تخفیف اسلحہ کی 4 قراردادیں منظور
اقوام متحدہ(اے پی پی)اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی کمیٹی نے تخفیف اسلحہ سے متعلق پاکستان کی جانب سے پیش کردہ 4 قراردادیں منظور کر لی ہیں۔۔۔
193 رکن ممالک پر مشتمل کمیٹی برائے تخفیف اسلحہ و بین الاقوامی سلامتی نے دو قراردادوں کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ ان قراردادوں میں علاقائی تخفیف اسلحہ اور علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر اعتماد سازی کے اقدامات شامل ہیں جبکہ غیر ایٹمی ریاستوں کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال یا استعمال کی دھمکی سے بچانے کے موثر بین الاقوامی انتظامات کی تشکیل اور علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر روایتی اسلحے کے کنٹرول کی قراردادیں واضح اکثریت سے منظور کی گئیں۔ان قراردادوں کے متن آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے باضابطہ توثیق کے لیے پیش کیے جائیں گے ۔اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان ایٹمی تخفیف اسلحہ، علاقائی تخفیف، روایتی اسلحے کے کنٹرول اور اعتماد سازی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے ۔