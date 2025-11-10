صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر :بڑے پیمانے چھاپہ مارکارروائیاں،500گرفتار

جی ایم سی اسلام آباد کے دوسینئر ڈاکٹر گرفتار،رائفل برآمد کرنیکا دعویٰ

سرینگر (اے پی پی)بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر چھاپہ مارکارروائیوں میں 500سے زائد افراد کو گرفتارکرلیا ۔کے ایم ایس کے مطابق قابض حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائیاں دہشت گردی کے ماحول کو ختم کرنے کیلئے کی گئی ہیں ،24گھنٹوں کے دوران سرینگر، اسلام آباد، پلوامہ ،سوپور، کولگام، ہندواڑہ اور دیگر اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے 

اور تلاشی کی کارروائیاں کی گئیں۔ مہم میں ان شہریوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے جنہیں تحریک آزادی کے ہمدرد ، پاکستان اور آزاد کشمیر میں مقیم کشمیریوں کے رشتہ داربتایا جاتا ہے ۔علاوہ ازیں بھارتی پولیس نے دو ڈاکٹروں کو گرفتار کر کے ان خلاف یواے پی اے اور آمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق گورنمنٹ میڈیکل کالج اسلام آباد کے سینئر ڈاکٹر کے لاکر سے ایک اے کے 47 رائفل برآمد ہوئی ہے ۔ گرفتار ڈاکٹروں کا تعلق قاضی گنڈ اور پلوامہ سے ہے ۔

