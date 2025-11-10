ممدانی کی جیت، یہودی ڈیموکریٹس کے درمیان دراڑ
نیو یارک(رائٹرز،آئی این پی)نیویارک میں 34 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ زہران ممدانی کے میئر منتخب ہونے کے بعد یہودی ڈیموکریٹس میں قدامت پسند اور نسل نو کے درمیان شدید دراڑ سامنے آئی ہے۔۔۔
تقریباً 30 فیصد یہودی ووٹرز نے ان کے حق میں ووٹ دیا، جو نئے سیاسی رجحانات کی علامت سمجھے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب زہران ممدانی نے پاکستانی نژاد ماہر قانون لینہ ملیحہ خان کو اپنی عبوری ٹیم کی شریک سربراہ مقرر کیا ہے ۔36 سالہ لینہ سابق امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی چیئرپرسن رہ چکی ہیں۔
شدید دراڑ