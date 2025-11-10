صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممدانی کی جیت، یہودی ڈیموکریٹس کے درمیان دراڑ

  • دنیا میرے آگے
ممدانی کی جیت، یہودی ڈیموکریٹس کے درمیان دراڑ

نیو یارک(رائٹرز،آئی این پی)نیویارک میں 34 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ زہران ممدانی کے میئر منتخب ہونے کے بعد یہودی ڈیموکریٹس میں قدامت پسند اور نسل نو کے درمیان شدید دراڑ سامنے آئی ہے۔۔۔

 تقریباً 30 فیصد یہودی ووٹرز نے ان کے حق میں ووٹ دیا، جو نئے سیاسی رجحانات کی علامت سمجھے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب زہران ممدانی نے پاکستانی نژاد ماہر قانون لینہ ملیحہ خان کو اپنی عبوری ٹیم کی شریک سربراہ مقرر کیا ہے ۔36 سالہ لینہ سابق امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی چیئرپرسن رہ چکی ہیں۔

شدید دراڑ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

والد بہترین اداکار مگر انکی طرح نہیں بننا چاہتی:عنزیلہ عباسی

جنات سے گمشدہ چیزیں واپس منگواتی ہوں:آمنہ ملک

لاہور میں پالتو جانوروں کی مارکیٹ کے انہدام پر ژالے سرحدی برہم

اداکارہ انوشکا شرما کی7سال بعد فلموں میں واپسی

انڈسٹری میں بھیک کی طرح معاوضہ مانگنا پڑتا ہے :رومیسہ خان

بیوی کیلئے سماجی زندگی محدود کر کے قربانی دی:احسن خان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak