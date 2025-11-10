صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حملوں کی منصوبہ بندی کرنیوالے 2سعودی شہریوں کے سر قلم

حملوں کی منصوبہ بندی کرنیوالے 2سعودی شہریوں کے سر قلم

ریاض(دنیا مانیٹرنگ)چ سعودی عرب میں اتوار کو دو مقامی شہریوں کے سر قلم کر کے سزائے موت دے دی گئی، جن پر ایک دہشت گرد گروہ میں شمولیت کا الزام تھا۔وزارت داخلہ کے مطابق اس گروہ نے عبادت گاہوں پر دہشت گردانہ حملوں کے منصوبے بنا رکھے تھے ۔

 سعودی عرب میں اتوار کو دو مقامی شہریوں کے سر قلم کر کے سزائے موت دے دی گئی، جن پر ایک دہشت گرد گروہ میں شمولیت کا الزام تھا۔وزارت داخلہ کے مطابق اس گروہ نے عبادت گاہوں پر دہشت گردانہ حملوں کے منصوبے بنا رکھے تھے ۔

 

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
