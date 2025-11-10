حملوں کی منصوبہ بندی کرنیوالے 2سعودی شہریوں کے سر قلم
ریاض(دنیا مانیٹرنگ)چ سعودی عرب میں اتوار کو دو مقامی شہریوں کے سر قلم کر کے سزائے موت دے دی گئی، جن پر ایک دہشت گرد گروہ میں شمولیت کا الزام تھا۔وزارت داخلہ کے مطابق اس گروہ نے عبادت گاہوں پر دہشت گردانہ حملوں کے منصوبے بنا رکھے تھے ۔
