ملائشیا تھائی لینڈ سرحد پر تارکین کی کشتیاں ڈوبنے سے 300 افراد لاپتا
کوالالمپور (اے ایف پی)ملائشیا اور تھائی لینڈ کی سرحد پر تارکین کی کشتیاں ڈوب گئی۔ملائشین میری ٹائم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایک شخص ہلاک اور 300 افراد لاپتاہیں 10 تارکین کو بچالیا گیا ۔۔۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک کشتی میں میانمار، روہنگیا اور بنگلا دیشی تارکین سوار تھے دو دیگر کشتیوں کے مسافر بھی لاپتا ہونے کی اطلاع ہے ۔ رپورٹس کے مطابق ملائشیا آنے والے 300 سے زائد افراد پہلے ایک بڑے جہاز میں سوار تھے ، بعد میں انہیں تین چھوٹی کشتیوں پر منتقل کیا گیا۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے ۔