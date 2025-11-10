چین نے امریکا کو اہم دھاتوں کی برآمد پرپابندی معطل کر دی
بیجنگ (اے ایف پی،رائٹرز)چین نے امریکا کوبرآمد کی جانے والی اہم دھاتوں گیلئیم، جرمانیئم اور اینٹیمونی پر عائد پابندی معطل کر دی ہے۔۔۔
پابندی دسمبر 2024 میں لگائی گئی تھی، جو اب 27 نومبر 2026 تک معطل رہے گی۔ یہ فیصلہ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان تجارتی تنازع میں نرمی کی کڑی ہے ۔ چین نے اس سے پہلے اضافی ٹیکس اور دیگر پابندیاں لگائی تھیں، جس سے عالمی تجارت متاثر ہوئی۔ اس اقدام سے چین امریکا تعلقات میں تجارتی کشیدگی کم ہوگی۔واضح رہے یہ دھاتیں جدید ٹیکنالوجی، نیم کنڈکٹرز اور دفاعی صنعتوں کے لیے انتہائی اہم ہیں ۔