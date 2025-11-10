ٹرمپ دستاویزی فلم میں ترمیم پر تنقید بی بی سی سربراہ اور نیوز چیف مستعفی
لندن(رائٹرز،اے ایف پی)ٹرمپ دستاویزی فلم میں ترمیم پر تنقید کے بعد بی بی سی سربراہ ٹم ڈیوئی اور نیوز چیف ڈیبورا ٹرنیس مستعفی ہو گئے۔۔۔
دونوں پر الزام تھا کہ بی بی سی کے مقبول پروگرام \"پینوراما\" میں ٹرمپ کے خطاب کو غلط انداز میں ایڈٹ کیا گیا۔ڈیوئی نے اپنے استعفے میں کہا بی بی سی ایک عوامی ادارہ ہے ،ہمیں ہمیشہ شفافیت اور جوابدہی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے ۔ میں اس کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں۔ برطانوی وزیر ثقافت لیزا نینڈی نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدہ قرار دیا ہے ۔ واضح رہے بی بی سی کے دستاویزی پروگرام میں ٹرمپ کی 6 جنوری 2021 کی تقریر کے حصے جوڑ کر ایسے دکھایا گیا جیسے وہ اپنے حامیوں کو کیپیٹل کی جانب مارچ اور لڑنے پر اکسا رہے ہوں، جبکہ اصل ویڈیو میں وہ صرف اپنے نمائندوں کی حوصلہ افزائی کی بات کر رہے تھے ۔ بی بی سی کے چیئرمین آج پارلیمانی کمیٹی کو وضاحت پیش کریں گے ۔