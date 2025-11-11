امریکی سینیٹ سے حکومتی فنڈنگ کا معاہدہ منظور شٹ ڈاؤن ختم ہونیکی امید
واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ)امریکی سینیٹ نے حکومتی فنڈنگ کے لیے ایک معاہدہ منظور کر کے 40 روزہ طویل شٹ ڈاؤن ختم ہونے کی امید پیدا کر دی ہے۔۔۔
ڈیموکریٹ سینیٹرز کے ووٹ سے یہ پیش رفت ممکن ہوئی، تاہم ایوان کی منظوری باقی ہے اور کچھ ڈیموکریٹس اس عمل میں رخنہ ڈال سکتے ہیں۔ اس ڈیل سے اگلے سال اگست تک فوج، محکمہ زراعت اور دیگر سرکاری پروگراموں کو فنڈز فراہم ہوں گے ، اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملنا دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انشورنس سبسڈی کا مسئلہ حل کیے بغیر مزید تقسیم پیدا ہو سکتی ہے ۔