ٹرمپ کی1 ارب ڈالر ہرجانہ کا مقدمہ دائر کرنیکی دھمکی،بی بی سی نے متنازعہ ایڈیٹنگ پر معافی مانگ لی
لندن (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے بی بی سی کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں انھوں نے بی بی سی کو ایک ارب ڈالر کے مقدمے کی دھمکی دی ہے۔۔۔
جس کے بعد برطانوی نشریاتی ادارے نے 2024 کے ایک دستاویزی پروگرام میں ان کی تقریر کو ایڈٹ کر کے پیش کرنے پر معافی مانگ لی ،ٹرمپ کے وکیل نے کہا صدر جھوٹ، فریب اور جعلی خبروں پر خاموش نہیں رہیں گے ۔ بی بی سی کے چیئرمین سمیر شاہ نے ٹرمپ کی تقریر کی متنازعہ ایڈیٹنگ میں غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگی ۔ پارلیمانی کمیٹی کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا تقریر کی ایڈیٹنگ سے ایسا تاثر پیدا ہوا جیسے ٹرمپ نے کیپیٹل ہنگامے کے دوران براہِ راست تشدد پر اکسانے کی اپیل کی ہو۔