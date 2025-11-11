تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کیساتھ امن معاہدہ معطل کر دیا
بینکاک(اے ایف پی)تھائی حکام نے کمبوڈیا کے ساتھ امریکی ثالثی میں طے پانے والا امن معاہدہ معطل کر دیا ہے ۔ یہ فیصلہ سرحد کے نزدیک ایک لینڈ مائن دھماکے کے بعد کیا گیا۔۔۔
جس میں دو تھائی فوجی زخمی ہوئے ۔ حکومت کے ترجمان سریپونگ نے بتایا کہ مشترکہ اعلامیہ کے تحت تمام اقدامات روک دئیے جائیں گے ، جس میں 18 کمبوڈین فوجیوں کی رہائی بھی شامل تھی۔ تھائی حکام نے کہا کہ سرحدی سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے ، امن عمل وقتی طور پر معطل رہے گا۔