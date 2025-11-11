غزہ :مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس
غزہ سٹی ،ابو ظہبی (اے ایف پی)غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پیر کو اسرائیل نے 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس کی ہیں ،اب تک مجموعی طور پر 315 لاشیں موصول ہو چکیں۔۔۔
یہ قیدی اسرائیلی فوجی افسر لیفٹیننٹ ہدار گولڈن کی لاش کے بدلے میں واپس کیے گئے ۔متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور غر غاش نے کہا وہ غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فوج میں حصہ لینے کا منصوبہ نہیں رکھتا کیونکہ ابھی اس کے لیے واضح فریم ورک موجود نہیں۔ دوسری جانب امریکی ایلچی جیریڈ کوشنر اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پیر کو یروشلم میں ملاقات کی اور غزہ میں امریکی ثالثی سے طے شدہ جنگ بندی منصوبے کے پہلے اور دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر کی ترجمان شوش بدروسیان نے کہا کہ پہلے مرحلے پر بات جاری ہے ، جبکہ دوسرے مرحلے میں حماس کو غیر مسلح کرنا، غزہ کو غیر فوجی زون میں تبدیل کرنا اور یقینی بنانا شامل ہے کہ مستقبل میں حماس کا غزہ میں کوئی کردار نہ ہو۔