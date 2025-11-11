صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملائشیا کشتی حادثہ 22 لاشیں برآمد

لنگکاوی (اے ایف پی) ملائشیا اور تھائی لینڈ کے حکام نے غیر قانونی تارکین کی کشتی کے حادثے کے بعد کم از کم 21 لاشیں برآمد کی ہیں۔ کشتی میں تقریباً 70 افراد سوار تھے۔۔۔

جن میں زیادہ تر میانمار کے روہنگیا برادری کے افراد تھے جو ملائشیا پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ۔ یہ حادثہ چار دن قبل تاروٹاوا جزیرے کے قریب پیش آیا۔ 12 جہاز 250 مربع سمندری میل کے علاقے میں سرچ آپریشن میں مصروف ہیں اور حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن موسمی حالات اور مزید دریافتوں کے مطابق سات دن تک جاری رہنے کی توقع ہے ۔

