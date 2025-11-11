ملائشیا کشتی حادثہ 22 لاشیں برآمد
لنگکاوی (اے ایف پی) ملائشیا اور تھائی لینڈ کے حکام نے غیر قانونی تارکین کی کشتی کے حادثے کے بعد کم از کم 21 لاشیں برآمد کی ہیں۔ کشتی میں تقریباً 70 افراد سوار تھے۔۔۔
جن میں زیادہ تر میانمار کے روہنگیا برادری کے افراد تھے جو ملائشیا پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ۔ یہ حادثہ چار دن قبل تاروٹاوا جزیرے کے قریب پیش آیا۔ 12 جہاز 250 مربع سمندری میل کے علاقے میں سرچ آپریشن میں مصروف ہیں اور حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن موسمی حالات اور مزید دریافتوں کے مطابق سات دن تک جاری رہنے کی توقع ہے ۔