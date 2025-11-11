صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس :ہیلی کاپٹر چٹان سے ٹکرا کر تباہ ، 5 افراد ہلاک

ماسکو(دنیا مانیٹرنگ)روس کے پہاڑی ریجن داغستان میں ملٹری پلانٹ پر کام کرنے والے ملازمین کا ہیلی کاپٹر چٹان سے ٹکرانے کے بعد دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد تباہ ہو گیا۔۔۔

 حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ،سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پائلٹ نے دو ٹکڑوں میں بٹے ہیلی کاپٹر کو پانی میں لینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر اڑان بھری تاکہ ہیلی کاپٹر کو کسی ہموار زمینی سطح پر لینڈ کرایا جا سکے ۔پائلٹ نے کچھ دیر تک ہیلی کاپٹر کو ہوا میں رکھا لیکن پھر ہیلی کاپٹر بے قابو ہوکر گھومتا ہوا زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔

 

