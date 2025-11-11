ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث کروڑوں افراد بے گھر، اقوام متحدہ
جنیوا(اے ایف پی)اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات نے دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔۔۔
رپورٹ کے مطابق پچھلی دہائی میں موسمیاتی آفات کے باعث 25 کروڑ افراد کو اپنے ہی ممالک میں نقل مکانی کرنا پڑی۔ یہ تعداد روزانہ اوسطاً 67 ہزار کے قریب بنتی ہے ۔رپورٹ میں جنوبی سوڈان اور برازیل میں سیلاب، کینیا اور پاکستان میں شدید گرمی جبکہ چاڈ اور ایتھوپیا میں پانی کی شدید کمی کو مثالوں کے طور پر بیان کیا گیا۔