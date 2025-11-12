بھارتی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کا دوسرا اور آخری مرحلہ مکمل
پٹنہ(دنیا مانیٹرنگ)بھارتی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں ووٹنگ کا اختتام ہوگیا۔بھارتی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ 68اعشاریہ 7فیصد رہا جو بہار میں ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہے۔۔۔
، حکمران جماعت بی جے پی اتحاد کا اپوزیشن جماعت کانگریس اتحاد سے مقابلہ ہے ۔مختلف ایگزٹ پولز کے مطابق حکومتی اتحادکو بہار اسمبلی کی 243 نشستوں میں سے 147 نشستیں ملنے کا امکان ہے جبکہ اپوزیشن اتحاد کو 70 نشستوں پر کامیابی مل سکتی ہے ۔ حتمی نتائج کا اعلان 14 نومبر کو ہوگا۔