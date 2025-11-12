صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کا دوسرا اور آخری مرحلہ مکمل

  • دنیا میرے آگے
بھارتی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کا دوسرا اور آخری مرحلہ مکمل

پٹنہ(دنیا مانیٹرنگ)بھارتی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں ووٹنگ کا اختتام ہوگیا۔بھارتی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ 68اعشاریہ 7فیصد رہا جو بہار میں ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہے۔۔۔

 ، حکمران جماعت بی جے پی اتحاد کا اپوزیشن جماعت کانگریس اتحاد سے مقابلہ ہے ۔مختلف ایگزٹ پولز کے مطابق حکومتی اتحادکو بہار اسمبلی کی 243 نشستوں میں سے 147 نشستیں ملنے کا امکان ہے جبکہ اپوزیشن اتحاد کو 70 نشستوں پر کامیابی مل سکتی ہے ۔ حتمی نتائج کا اعلان 14 نومبر کو ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ون ڈے ،پاکستان نے سری لنکا کو 6رنز سے ہرا دیا

قائداعظم ٹرافی: محمد سلمان ، فہم الحق اور اویس ظفر کی سنچریاں

چیئرمین پی سی بی کا راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ

ہاکی پلیئر سیریز سے قبل ہیڈ کوچ کی عدم دستیابی سے مایوس

بابر اعظم کی سرعام تذلیل کی گئی:سعید اجمل

شاداب خان کی ٹی ٹونٹی ٹرائی سیریز میں واپسی کا امکان

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak