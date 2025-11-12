صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کے نصف کمپیوٹر سائنسدان چین میں ہیں:نائب صدر این ویڈیا

  • دنیا میرے آگے
لزبن(اے ایف پی)لزبن میں جاری سالانہ ویب سمٹ میں دنیا بھر کے ٹیکنالوجی ماہرین، سرمایہ کار اور اسٹارٹ اپ نمائندے مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور کوانٹم کمپیوٹنگ پر گفتگو کر رہے ہیں۔۔۔

چار روزہ اس تقریب میں 150 ممالک سے 70 ہزار سے زائد شرکا موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق مغربی ٹیکنالوجی کی برتری کا دور ختم ہوتا  دکھائی دیتا ہے ۔ امریکی چپ ساز  کمپنی این ویڈیا کے نائب صدر ریو لیبریڈین کے مطابق دنیا کے نصف کمپیوٹر سائنسدان اب چین میں ہیں۔ این ویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ نے کہا جدید مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں چین آگے نکل سکتا ہے ۔

 

 

