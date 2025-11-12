صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلوواکیہ :فٹ پاتھ پر چلنے والوں کیلئے رفتار کی حد مقرر،قانون منظور

  • دنیا میرے آگے
سلوواکیہ :فٹ پاتھ پر چلنے والوں کیلئے رفتار کی حد مقرر،قانون منظور

براتسلاوا (اے ایف پی)سلوواکیہ کی پارلیمنٹ نے فٹ پاتھ پر چلنے والوں کیلئے نیا قانون منظور کرلیا، جس کے تحت پیدل چلنے والے ، سائیکل، اسکوٹر اور ای اسکوٹر استعمال کرنے والوں کیلئے زیادہ سے زیادہ رفتار چھ کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے ۔۔۔

اس قانون پر عوامی سطح پر طنز اور تنقید جاری ہے اور سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا ہے ۔ رفتار کی حد سے تجاوز کرنے والوں پر 100 یورو تک جرمانہ عائد ہوسکتا ہے ۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اتنی کم رفتار پر توازن برقرار رکھنا بھی مشکل ہے ،بچے روزانہ یہ قانون توڑیں گے ۔ قانون یکم جنوری سے نافذالعمل ہوگا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak