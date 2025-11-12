سلوواکیہ :فٹ پاتھ پر چلنے والوں کیلئے رفتار کی حد مقرر،قانون منظور
براتسلاوا (اے ایف پی)سلوواکیہ کی پارلیمنٹ نے فٹ پاتھ پر چلنے والوں کیلئے نیا قانون منظور کرلیا، جس کے تحت پیدل چلنے والے ، سائیکل، اسکوٹر اور ای اسکوٹر استعمال کرنے والوں کیلئے زیادہ سے زیادہ رفتار چھ کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے ۔۔۔
اس قانون پر عوامی سطح پر طنز اور تنقید جاری ہے اور سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا ہے ۔ رفتار کی حد سے تجاوز کرنے والوں پر 100 یورو تک جرمانہ عائد ہوسکتا ہے ۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اتنی کم رفتار پر توازن برقرار رکھنا بھی مشکل ہے ،بچے روزانہ یہ قانون توڑیں گے ۔ قانون یکم جنوری سے نافذالعمل ہوگا۔