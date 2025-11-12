عراق :پارلیمانی انتخابات، مقتدیٰ الصدر کا بائیکاٹ ، ٹرن آؤٹ کم،نتائج آج متوقع
بغداد(اے ایف پی)عراق میں منگل کو پارلیمانی انتخابات سخت سکیورٹی میں جاری رہے ، شیعہ رہنما مقتدیٰ الصدر کے بائیکاٹ کے باعث ووٹرز ٹرن آؤٹ کم رہا۔ ملک بھر میں8ہزار 700سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے۔۔۔
، ابتدائی نتائج آج بدھ کو متوقع ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 3 کروڑ 20 لاکھ اہل ووٹرز میں سے صرف 2 کروڑ 14 لاکھ نے ووٹر کارڈ حاصل کیے ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مقتدیٰ الصدر کے بائیکاٹ نے انتخابات کی فضا کو متاثر کیا ۔ بغداد میں کئی پولنگ سٹیشنز خالی دکھائی دئیے ۔دوسری جانب عراقی انتخابات پر امریکا اور ایران کی نظریں مرکوز ہیں۔