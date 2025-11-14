صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی دباؤ :بھارت نے روس سے تیل خریدنا بند کر دیا

صرف غیر پابندی یافتہ سپلائرز سے روسی خام تیل خریدیں گے :بھارت

نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ)مغربی پابندیوں کے خدشات اور امریکی دباؤ کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری تقریباً بند کر دی۔امریکی جریدے بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے دسمبر کے لیے روسی خام تیل کی خریداری میں کمی کر دی ۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی 5 بڑی آئل ریفائنریز نے آئندہ ماہ کے لیے روسی تیل کے آرڈر نہیں دئیے ۔ادھر بھارت کی سرکاری ریفائنری ’’ آئی او سی‘‘ نے اعلان کیا کہ وہ صرف غیر پابندی یافتہ سپلائرز سے روسی خام تیل خریدے گا۔یاد رہے روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر امریکا نے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا تھا۔اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں ہے ، بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح وہ یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کررہا ہے ۔امریکا کی جانب سے بھاری ٹیرف کے بعد بھارت نے امریکی صدر کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔

 

 

