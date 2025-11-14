صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی شٹ ڈاؤن ختم، ٹرمپ نے بل پر دستخط کر دیے

واشنگٹن،لندن (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے 43 روزہ طویل ترین حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے بل پر دستخط کر دیے۔۔۔

 اس دوران لاکھوں وفاقی ملازمین بغیر تنخواہ کے رہے ،ملک میں خدمات معطل رہیں۔ قبل ازیں ایوان نمائند گان اور سینیٹ نے بل منظور کیا، جس کے تحت فوجی تعمیرات، زرعی محکمے اور دیگر ادارے دوبارہ کھل گے ۔ تقریباً 6لاکھ70ہزار ملازمین کام پر واپس آئیں گے ۔ امریکی حکومت کا شٹ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد عالمی سٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ پیرس میں مارکیٹ بڑھی جبکہ فرینکفرٹ گر گیا ،لندن میں مارکیٹ ڈوب گئی ۔ ایشیا کی زیادہ تر مارکیٹس میں اضافہ ہوا، تاہم سڈنی اور ویلنگٹن میں کمی دیکھی گئی۔تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ۔ ادھر امریکی وفاقی جج جیفری کمنگز نے شکاگو میں ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن کارروائیوں میں گرفتار غیر قانونی تارکین کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے ۔

 

 

