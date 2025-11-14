بھارت نے لداخ میں نئے ایئر بیس کا افتتاح کر دیا
بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ اتار کر افتتاح کیا مدھ نیومہ ایئر بیس لداخ میں بھارتی فضائیہ کا تیسرا بڑا مرکز بن گیا
نئی دہلی (رائٹرز)بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے لداخ میں ایک نئے فضائی اڈے پر فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ اتار کر اس کا افتتاح کیا۔ یہ نیا مدھ نیومہ ایئر بیس تقریباً 13 ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور چین کے ساتھ متنازع سرحد (ایل اے سی)سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ۔یہ اڈا لڑاکا طیاروں کی کارروائیوں کے قابل ہے اور لداخ میں بھارتی فضائیہ کا تیسرا بڑا مرکز بن گیا ہے ۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل سنجیو کپور کے مطابق یہ نیا ایئر بیس چین اور پاکستان دونوں کے لیے ایک نیا چیلنج ثابت ہوگا۔چین کے پاس بھی اسی بلندی پر ایک فضائی اڈا موجود ہے ۔بھارت اور چین کے درمیان حالیہ مہینوں میں تعلقات میں بہتری آئی ہے ۔ دونوں ممالک نے گزشتہ سال اکتوبر میں سرحدی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم مودی نے چین کا دورہ کیا۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بداعتمادی اب بھی باقی ہے اور سرحد پر فوجی سرگرمیاں جاری ہیں۔
