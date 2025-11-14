جنوبی کوریا :ساڑھے 5 لاکھ سے زائد طلبہ کا امتحان ،پروازیں بند
لسننگ ٹیسٹ کے دوران پابندی کے باعث 140پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں امتحان کے دوران طیاروں کو 3ہزار میٹر سے کم بلندی پر اڑنے کی اجازت نہ تھی امیدواروں کی امتحانی سنٹر پر وقت پر یقینی آمد کیلئے دفاتر ایک گھنٹہ دیرسے کھلے
سیول (رائٹرز،اے ایف پی )جنوبی کوریا میں گزشتہ روز پانچ لاکھ سے زائد طلبہ نے ملک کے سخت ترین یونیورسٹی داخلہ امتحان میں حصہ لیا، پولیس اور حکام نے یقینی بنایا کہ تمام امیدوار وقت پر امتحانی مراکز پہنچ جائیں جبکہ دوران ٹیسٹ پروازیں 35منٹ کیلئے روک دی گئیں۔یہ امتحان ملک کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں داخلے کیلئے لازمی سمجھا جاتا ہے ،رواں سال 5 لاکھ 54 ہزار 174 طلبہ نے داخلہ امتحان دیا جو گزشتہ سات سال کی بلند ترین سطح ہے ۔ زیادہ تر امیدوار 2007 میں پیدا ہوئے ، جنوبی کوریا میں 2007میں بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوا تھا اور اسے خوش بخت سال سمجھا جاتا ہے ۔داخلہ امتحان کے دوران طلبہ کو انگریزی آڈیو سن کر سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں، لسننگ ٹیسٹ میں شور سے کوئی خلل نہ ہو اس لئے پورے ملک میں پروازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف پر پابندی لگادی گئی ،جس سے 140 پروازیں متاثر ہوئیں، جن میں 65 بین الاقوامی پروازیں بھی شامل تھیں۔ وزارتِ ٹرانسپورٹ کے مطابق داخلہ امتحان کے دوران طیاروں کو 3ہزار میٹر سے کم بلندی پر اڑنے کی اجازت بھی نہیں تھی، مالیاتی منڈیاں اور دفاتر ایک گھنٹہ دیر سے کھلے تاکہ طلبہ کو وقت پر امتحانی مراکز میں پہنچنے میں آسانی ہو۔