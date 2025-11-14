صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی فائرنگ ،2فلسطینی شہید ،آباد کاروں نے مسجد جلا دی

  • دنیا میرے آگے
غزہ میں آخری 4یرغمالیوں میں سے ایک کی لاش اسرائیل کے حوالے آذربائیجان سمیت 25 ممالک نے غزہ جنگ میں اسرائیل کو تیل فراہم کیا

مغربی کنارا،غزہ (اے ایف پی)اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے قصبے کرمی تسورمیں دو فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ۔دوسری جانب فلسطینی حکام نے کہا مغربی کنارے کے علاقے دیر استیا کے نزدیک حجہ حمیدہ مسجد کو اسرائیلی آباد کاروں نے آگ لگا دی۔ تصاویر میں شہید ہونے والے قرآن مجید کے نسخے اور دھویں سے سیاہ ہونے والی دیواریں دکھائی گئی ہیں۔ فلسطین نے آباد کاروں کی کارروائی کو عبادت گاہوں کی حرمت کی خلاف ورزی اور نسلی تعصب قرار دیا۔جمعرات کو حماس نے غزہ میں موجود آخری چار یرغمالیوں میں سے ایک کی لاش اسرائیلی فوج کے حوالے کر دی۔ غیر منافع بخش گروپ’’ آئل چینج انٹرنیشنل ‘‘کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان اور قازقستان سمیت 25 ممالک نے اسرائیل کو دو سالہ غزہ جنگ کے دوران تیل اور دیگر ایندھن فراہم کیے ۔ آذربائیجان اور قازقستان سب سے بڑے خام تیل فراہم کنندگان تھے ، جبکہ امریکا، روس اور یونان ریفائن شدہ مصنوعات کے بڑے سپلائر تھے ۔ چھ پرو فلسطینی کارکن برلن کے مشہور برانڈنبرگ گیٹ پر چڑھ گئے اور ایک بینر لہرایا، جس پر لکھا تھا کبھی دوبارہ نسل کشی نہیں ، فلسطین کے لیے آزادی۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ 

 

 

