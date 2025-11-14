اسرائیلی فائرنگ ،2فلسطینی شہید ،آباد کاروں نے مسجد جلا دی
غزہ میں آخری 4یرغمالیوں میں سے ایک کی لاش اسرائیل کے حوالے آذربائیجان سمیت 25 ممالک نے غزہ جنگ میں اسرائیل کو تیل فراہم کیا
مغربی کنارا،غزہ (اے ایف پی)اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے قصبے کرمی تسورمیں دو فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ۔دوسری جانب فلسطینی حکام نے کہا مغربی کنارے کے علاقے دیر استیا کے نزدیک حجہ حمیدہ مسجد کو اسرائیلی آباد کاروں نے آگ لگا دی۔ تصاویر میں شہید ہونے والے قرآن مجید کے نسخے اور دھویں سے سیاہ ہونے والی دیواریں دکھائی گئی ہیں۔ فلسطین نے آباد کاروں کی کارروائی کو عبادت گاہوں کی حرمت کی خلاف ورزی اور نسلی تعصب قرار دیا۔جمعرات کو حماس نے غزہ میں موجود آخری چار یرغمالیوں میں سے ایک کی لاش اسرائیلی فوج کے حوالے کر دی۔ غیر منافع بخش گروپ’’ آئل چینج انٹرنیشنل ‘‘کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان اور قازقستان سمیت 25 ممالک نے اسرائیل کو دو سالہ غزہ جنگ کے دوران تیل اور دیگر ایندھن فراہم کیے ۔ آذربائیجان اور قازقستان سب سے بڑے خام تیل فراہم کنندگان تھے ، جبکہ امریکا، روس اور یونان ریفائن شدہ مصنوعات کے بڑے سپلائر تھے ۔ چھ پرو فلسطینی کارکن برلن کے مشہور برانڈنبرگ گیٹ پر چڑھ گئے اور ایک بینر لہرایا، جس پر لکھا تھا کبھی دوبارہ نسل کشی نہیں ، فلسطین کے لیے آزادی۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔