ایرانی میزائل اور ڈرون پروگرام میں معاونت کا الزام، امریکا کی 32 اداروں اور افراد پر پابندیاں
واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ)امریکا نے بھارت ، ایران، چین، ہانگ کانگ، امارات، ترکیہ اور دیگر ممالک میں موجود 32 کمپنیز اور افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔۔
جن پر الزام ہے کہ وہ ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام کے لیے پرزے اور آلات حاصل کرنے میں مدد کر رہے تھے ۔امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کی ان پابندیوں کی حمایت میں کیا گیا ہے جو 27 ستمبر کو ایران پر دوبارہ عائد کی گئیں۔امریکانے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی ان پابندیوں پر مکمل عمل کریں ، ایران کو ہتھیاروں اور میزائل سازی میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی یا سامان فراہم نہ کریں۔