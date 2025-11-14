صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی میزائل اور ڈرون پروگرام میں معاونت کا الزام، امریکا کی 32 اداروں اور افراد پر پابندیاں

  • دنیا میرے آگے
ایرانی میزائل اور ڈرون پروگرام میں معاونت کا الزام، امریکا کی 32 اداروں اور افراد پر پابندیاں

واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ)امریکا نے بھارت ، ایران، چین، ہانگ کانگ، امارات، ترکیہ اور دیگر ممالک میں موجود 32 کمپنیز اور افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔۔

جن پر الزام ہے کہ وہ ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام کے لیے پرزے اور آلات حاصل کرنے میں مدد کر رہے تھے ۔امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کی ان پابندیوں کی حمایت میں کیا گیا ہے جو 27 ستمبر کو ایران پر دوبارہ عائد کی گئیں۔امریکانے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی ان پابندیوں پر مکمل عمل کریں ، ایران کو ہتھیاروں اور میزائل سازی میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی یا سامان فراہم نہ کریں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی کرکٹر دورہ پاکستان جاری رکھنے پر لنکن ٹیم کے مشکور

70سے زائد کھلاڑیوں کا یوئیفا سے اسرائیل کی معطلی کا مطالبہ

کمار سنگاکارا کا پاکستان کے حق میں بیان، بھارتی آگ بگولہ

کرکٹ بورڈ عزت سے بلائے تو کردار ادا کروں گا:شاہد آفریدی

سری لنکا کیخلاف پہلے ون ڈے میں سلو اوور ریٹ پر قومی ٹیم پر جرمانہ

اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میڈلز رینکنگ میں ترکیہ کا پہلا نمبر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak