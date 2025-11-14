غزہ میں تاریخی پاشا پیلس میوزیم کی بحالی کا کام شروع
غزہ سٹی (اے ایف پی)اسرائیل اور حماس کے درمیان دو سالہ لڑائی سے شدید متاثر ہونے والے غزہ کے تاریخی پاشا پیلس میوزیم کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے تاکہ قابل استعمال مواد محفوظ رکھا جا سکے ۔۔۔
ثقافتی ماہر حمودہ کے مطابق محل کی 70 فیصد عمارت تباہ ہو چکی ۔واضح رہے یہ قلعہ نما میوزیم کبھی نپولین بوناپارٹ کی قیام گاہ رہا تھا۔ یونیسکو کے مطابق اکتوبر 2025 تک غزہ میں 114 تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا ، جن میں عمر ی مسجد اور سینٹ ہیلیرون خانقاہ بھی شامل ہیں۔