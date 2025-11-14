صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ میں تاریخی پاشا پیلس میوزیم کی بحالی کا کام شروع

  • دنیا میرے آگے
غزہ میں تاریخی پاشا پیلس میوزیم کی بحالی کا کام شروع

غزہ سٹی (اے ایف پی)اسرائیل اور حماس کے درمیان دو سالہ لڑائی سے شدید متاثر ہونے والے غزہ کے تاریخی پاشا پیلس میوزیم کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے تاکہ قابل استعمال مواد محفوظ رکھا جا سکے ۔۔۔

ثقافتی ماہر حمودہ کے مطابق محل کی 70 فیصد عمارت تباہ ہو چکی ۔واضح رہے یہ قلعہ نما میوزیم کبھی نپولین بوناپارٹ کی قیام گاہ رہا تھا۔ یونیسکو کے مطابق اکتوبر 2025 تک غزہ میں 114 تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا ، جن میں عمر ی مسجد اور سینٹ ہیلیرون خانقاہ بھی شامل ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی کرکٹر دورہ پاکستان جاری رکھنے پر لنکن ٹیم کے مشکور

70سے زائد کھلاڑیوں کا یوئیفا سے اسرائیل کی معطلی کا مطالبہ

کمار سنگاکارا کا پاکستان کے حق میں بیان، بھارتی آگ بگولہ

کرکٹ بورڈ عزت سے بلائے تو کردار ادا کروں گا:شاہد آفریدی

سری لنکا کیخلاف پہلے ون ڈے میں سلو اوور ریٹ پر قومی ٹیم پر جرمانہ

اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میڈلز رینکنگ میں ترکیہ کا پہلا نمبر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak