یونان:کشتی ڈوبنے سے 3افراد ہلاک ، 56 کو بچا لیا گیا
ایتھنز(اے ایف پی) یونان کے علاقے کریٹ کے جنوب میں واقع گاؤ دوس جزیرے کے قریب طوفانی ہوا میں ایک کشتی ڈوبنے سے کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 56 تارکین کو یورپی یونین کے جہاز نے بچا لیا۔۔۔
مقامی کوسٹ گارڈ کے مطابق کشتی مہاجرین لے کر جا رہی تھی ، مزید لاپتا افراد کی تلاش جاری ہے ۔ واضح رہے گاؤ دوس لیبیا کی بندرگاہوں سے آنے والے سمگلرز کے روٹ پر واقع ہے ۔ رواں سال بحیرہ روم اور مغربی افریقا کے اٹلانٹک راستوں پر تقریباً ایک ہزار سات سو لوگ ہلاک یا لاپتا ہو چکے ۔