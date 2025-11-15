دہلی دھماکے کا الزام،پلوامہ میں کشمیری ڈاکٹر کے اہلخانہ زیر حراست ،گھر بار ودسے تباہ
بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ کے کوئل گاوں میں کارروائی کی ، مزید3گھروں کی دیواروں میں دراڑیں ،شیشے ٹوٹ گئے ڈاکٹرعمر فرید آباد میں میڈیکل یونیورسٹی کے لیکچرر ہیں ،وادی کے 500گھروں پر چھاپے ،ڈیڑھ ہزارافراد سے پوچھ گچھ
سری نگر،نئی دہلی (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک)مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے نئی دہلی بم دھماکے کوبہانہ بنا کر بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کردیاہے اور گھرگھر تلاشی کا عمل جاری ہے ،ضلع پلوامہ میں ایک ڈاکٹرکا گھر بارود سے اڑا دیاگیاجبکہ اہلخانہ کو حراست میں لے لیاگیا۔ میڈیارپورٹس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ کے کوئل گاوں میں گزشتہ شام بھارتی فوج نے ڈاکٹر عمر نبی کے گھر کوبارود سے اڑا دیا ،پولیس یا کسی اور سکیورٹی ادارے نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا تاہم ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبررساں ادارے کو بتایا کہ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ ڈاکٹر عمر کے گھر میں بارودی مواد موجود ہے اوریہ 10 نومبر کو نئی دہلی کار بم حملہ میں ملوث تھے ،جس کی تحقیقات نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی کررہی ہے ۔تحقیقات کے دوران ہریانہ کے شہر فرید آباد میں میڈیکل یونیورسٹی کے لیکچرر ڈاکٹر عمر نبی کا نام سامنے آیا تھا۔پولیس نے ڈاکٹر عمر نبی کے والدین سے ڈی این اے نمونے بھی حاصل کئے تھے ۔پلوامہ پولیس کے ایک افسر نے بتایاکہ بارود سے تباہ کئے گئے مکان سے تمام اہلخانہ کو پہلے ہی نکال لیا گیا تھا، کیونکہ یہ حساس آپریشن تھا،ڈاکٹرعمر کے اہل خانہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں ۔
ڈاکٹر نبی کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے فون بند ہیں اور ان کے حوالے سے پولیس بھی کوئی اطلاع نہیں دے رہی ہے ۔ڈاکٹر عمر کے ایک پڑوسی کاکہناتھاکہ جمعہ کی صبح اڑھائی بجے کے آس پاس ہمارا گھر لرز گیا اور ہمیں لگا شاید جنگ ہوئی ہے ، باہر نکلے تو پتہ چلا کہ عمر کا گھر زمین بوس ہو چکا ہے ،تین پے در پے دھماکے ہوئے ، دھماکا اس قدر شدید تھا کہ ہمارے گھر اور عمر کے چچا کے گھر سمیت مزید تین گھروں کی دیواروں میں دراڑ یں پڑ گئی ہیں اور کئی شیشے بھی ٹوٹ گئے ۔ ذرائع کاکہناہے کہ تحقیقات میں ڈاکٹر عمر کے پڑوسی ڈاکٹر عدیل راتھر اور کولگام کے ڈاکٹر مزمل گنائی کا نام بھی سامنے آیا ہے ، لوگوں میں ان کے گھروں کے بارے میں بھی خدشات پائے جا رہے ہیں۔مقبوضہ کشمیر میں اب تک 500 گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں ، ان میں بیشتر جماعتِ اسلامی کے ارکان اور پاکستان میں مقیم کشمیریوں کے گھر شامل ہیں۔پولیس ذرائع کے مطابق ڈیڑھ ہزار افراد کو پوچھ گچھ کے لئے حراست میں لیا گیا تاہم بیشتر کو ابتدائی تفتیش کے بعد رہا کر دیا گیا۔ دوسری طرف سری نگر کے نوگام پولیس سٹیشن کے کمپاؤنڈ میں امونیم نائٹریٹ کے پھٹنے سے ہونیوالے زوردار دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی اوربڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جبکہ 8افراد زخمی ہوگئے ۔