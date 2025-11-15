تقریرکی غلط ایڈیٹنگ پرافسوس ،بی بی سی نے ٹرمپ کو خط لکھ دیا،معاوضہ دینے سے انکار
لندن (اے ایف پی)برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اُن کی تقریر کی غلط ایڈیٹنگ کرنے پر معافی مانگ لی تاہم معاوضہ دینے سے انکار کردیا۔۔۔
اس ضمن میں ادارے کے چیئرمین نے امریکی صدر کو باقاعدہ خط لکھ دیا۔بی بی سی نےتسلیم کیا کہ 6 جنوری 2021 کی ٹرمپ کی تقریر کے مختلف حصوں کو اس انداز میں جوڑا گیا کہ ایسا غلط تاثر پیدا ہوا جیسے ٹرمپ نے براہِ راست تشدد پر اکسانے کی اپیل کی ہو،ادارہ غلط ایڈیٹنگ پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اوریقین دہانی کراتاہے کہ یہ تقریر دوبارہ نشر نہیں کی جائیگی ۔ اس معاملے پر ڈائریکٹر جنرل ٹِم ڈیوی اور ہیڈ آف نیوز ڈیبرہ ٹرنس مستعفی ہو چکے ہیں تاہم اس پر ہتک عزت کا دعویٰ نہیں بنتا اور کوئی معاوضہ ادا نہیں کیاجائے گا ۔بی بی سی کا خط ٹرمپ کی قانونی ٹیم کی جانب سے موصول ہونے والے خط کا جواب ہے ۔