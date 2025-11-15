صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تقریرکی غلط ایڈیٹنگ پرافسوس ،بی بی سی نے ٹرمپ کو خط لکھ دیا،معاوضہ دینے سے انکار

  • دنیا میرے آگے
تقریرکی غلط ایڈیٹنگ پرافسوس ،بی بی سی نے ٹرمپ کو خط لکھ دیا،معاوضہ دینے سے انکار

لندن (اے ایف پی)برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اُن کی تقریر کی غلط ایڈیٹنگ کرنے پر معافی مانگ لی تاہم معاوضہ دینے سے انکار کردیا۔۔۔

اس ضمن میں ادارے کے چیئرمین نے امریکی صدر کو باقاعدہ خط لکھ دیا۔بی بی سی نےتسلیم کیا کہ 6 جنوری 2021 کی ٹرمپ کی تقریر کے  مختلف حصوں کو اس انداز میں جوڑا گیا کہ ایسا غلط تاثر پیدا ہوا جیسے ٹرمپ نے براہِ راست تشدد پر اکسانے کی اپیل کی ہو،ادارہ غلط ایڈیٹنگ پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اوریقین دہانی کراتاہے کہ یہ تقریر دوبارہ نشر نہیں کی جائیگی ۔ اس معاملے پر ڈائریکٹر جنرل ٹِم ڈیوی اور ہیڈ آف نیوز ڈیبرہ ٹرنس مستعفی ہو چکے ہیں تاہم اس پر ہتک عزت کا دعویٰ نہیں بنتا اور کوئی معاوضہ ادا نہیں کیاجائے گا ۔بی بی سی کا خط ٹرمپ کی قانونی ٹیم کی جانب سے موصول ہونے والے خط کا جواب ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak