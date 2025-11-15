غزہ :فائرنگ ،2لڑکے شہید،اجتماعی قبر سے 51 لاشیں برآمد
اسرائیل کے غزہ ، بیت لاہیا ،خان یونس میں فضائی حملے ،توپخانے سے گولہ باری بارش سے خیمے ڈوب گئے ،انٹرنتائج کا اعلان ،کئی طلبہ نتیجہ دیکھنے کیلئے زندہ نہ رہے
غزہ (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک)اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، صیہونی فوج نے گزشتہ روز پھر غزہ سٹی، بیت لاہیا اور خان یونس میں فضائی حملے کئے اور توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔قابض فوج نے مغربی کنارے میں 15،15سال کے 2 لڑکوں بلال بہا علی باران اور محمد محمود ابو عیاش کو گولیاں مار کر شہید کردیا، اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ، آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی گئی۔ دوسری جانب غزہ میں اجتماعی قبر سے 51 لاشیں ملی ہیں ، خان یونس سے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش برآمد کرلی گئی جو آج اسرائیل کے حوالے کی جائے گی ۔غزہ کی پٹی میں موسم سرما کی پہلی بارش کے باعث فلسطینی پناہ گزینوں کے ہزاروں خیمے ڈوب گئے ، جبکہ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔جمعہ کی صبح شروع ہونے والی بارش کا پانی خیموں میں داخل ہوگیا۔ خیموں میں پناہ لیے ہوئے فلسطینی خاندانوں نے سوئے ہوئے بچوں کو محفوظ جگہوں میں منتقل کیا۔کئی مرد اور خواتین خیموں سے پانی نکالنے میں مصروف نظر آئے ۔
بارش کے باعث بستر اور اشیا خور و نوش بھیگ گئیں۔ غزہ میں انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے کئی طلباو طالبات اسرائیلی فوج کی بم باری میں جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں۔نصیرات کیمپ کی طالبہ دوحہ ناظمی ابو دلال نے بھی انٹرمیڈیٹ میں 96 فیصد نمبر حاصل کئے لیکن وہ یہ کامیابی دیکھنے کیلئے زندہ نہیں رہی۔فلسطینی صحافی حسام المسری کی بیٹی 25 اگست کو ناصر ہسپتال پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئی ،اس نے 92 فیصد نمبر حاصل کئے ۔فلسطینی وزارتِ تعلیم نے گزشتہ روز 2007 میں پیدا ہونے والے تقریباً 30 ہزار طلبہ کے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا ۔غزہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات میں 11 فلسطینی لڑکیوں نے 99 فیصد سے زائد نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن حاصل کرلی، نتائج کے اعلان کے ساتھ کامیاب طلبہ کے خاندانوں نے تباہ حال علاقوں میں جشن منایا۔