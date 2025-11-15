امریکا کا بحیرہ کیریبین میں ’’سدرن سپیئر‘‘کے نام سے فوجی آپریشن
واشنگٹن (اے ایف پی)صدرڈونلڈٹرمپ کے حکم پر امریکا نے بحیرہ کیریبین میں ’’سدرن سپیئر‘‘کے نام سے فوجی آپریشن شروع کر دیااور تازہ حملے میں ایک کشتی کو نشانہ بنایاگیا۔۔۔
جس پر منشیات سمگلنگ میں ملوث ہونے کا شبہ تھا ،حملے میں ہلاکتیں بھی ہوئیں ،امریکی میڈیا نے گزشتہ روز کے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بتائے بغیر رپورٹ کیا کہ اب تک امریکی حملوں میں 80افراد ہلاک ہوچکے ہیں ۔ذرائع کا کہناہے کہ اس فوجی آپریشن کے دوران ممکنہ طور پر وینزویلا کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے ۔