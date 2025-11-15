صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’جنگ بندی برقراررکھیں‘‘،ٹرمپ کا تھائی اور کمبوڈین حکام کو ٹیلی فون

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے حکام کو ٹیلی فون کرکے جنگ بندی برقرار رکھنے کے حوالے سے گفتگو کی۔۔۔

وائٹ ہاؤس کا کہناہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے حکام کو فون کیا اوردونوں ملکوں میں تازہ سرحدی جھڑپوں کو امن معاہدے کیلئے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہاکہ جنگ بندی کے معاہدے پر سختی سے عملدرا ٓمد کیا جائے ،صدر ٹرمپ نے اپنی ثالثی میں ہونیوالے امن معاہدے کی پاسداری کرنے کے حوالے سے بات چیت کی ۔

