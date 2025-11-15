صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہارالیکشن میں مودی کامیاب ، این ڈی اے کی 203سیٹوں پرفتح مہاگٹھ بندھن کو 34نشستیں ملیں

  • دنیا میرے آگے
بہارالیکشن میں مودی کامیاب ، این ڈی اے کی 203سیٹوں پرفتح مہاگٹھ بندھن کو 34نشستیں ملیں

پٹنہ(اے ایف پی،دنیانیوز)بھارت کی ریاست بہارکے الیکشن میں مودی سرکار کے اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے )نے بھاری برتری حاصل کرلی ا ور243 رکنی ریاستی اسمبلی میں حکومتی اتحاد نے 203نشستیں جیت لیں۔۔۔

 جبکہ حکومت بنانے کیلئے 122 نشستیں درکار تھیں ،مدمقابل اتحاد مہاگٹھ بندھن (ایم جی بی)کو 34سیٹیں ملیں ،6پردیگر جماعتوں نے کامیابی حاصل کی۔بھارتی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی 89سیٹیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی بن گئی جبکہ حکمران اتحاد کی ہی جماعت جنتادل (یونائیٹڈ )نے 85سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ،لالو پرشاد یادیوکی راشٹریہ جنتادل 25،لوک جان شکتی پارٹی 19،انڈین نیشنل کانگریس 6،اسد الدین اویسی کی ا ٓل انڈیا مجلس اتحادالمسلمین 5،ہندوستانی عوامی مورچہ 5،راشٹریہ لوک مورچہ 4،کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (لبریشن )2سیٹیں جیت سکیں۔انڈیا انکلوسیو پارٹی ،کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسٹ )اور بہوجن سماج پارٹی کو ایک ایک نشست پر فتح ملی ۔ بہار اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹرز ٹرن آؤٹ 65.08 فیصد اور دوسرے مرحلے میں ٹرن آؤٹ 68.14 فیصد رہا۔بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی نے بہار میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیڈکوارٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ہم لوگوں کے ملازم ہیں ، ہم نے ان کے دل چُرا لئے ،اسی لئے پورے بہار نے ہماری حکومت کو موقع دینے کا فیصلہ کیا جبکہ کانگریس کے رہنما راہول گاندھی کا کہناتھاکہ ریاست بہار میں نتیجہ واقعی حیران کن ہے ، ہم ایسے الیکشن میں فتح حاصل نہیں کر سکے جو شروع سے ہی منصفانہ نہ ہو۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

نشترکالونی،برکی ،سندر سمیت مختلف علاقوں میں 10وارداتیں

پرندوں کا شکار کرنے والے 2 ملزم گرفتار

منشیات سے روکنے پر اوباشوں کا ہوٹل مالک کے بیٹے اور ملازمین پر تشدد

امدادی رقوم سے کٹوتی کرنیوالے 8افراد کیخلاف مقدمہ درج

بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو نوسر بازوں نے لوٹ لیا

بو گس چیک دینے پر مقد مہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak