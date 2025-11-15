اقوام متحدہ نے سوڈان کے شہر الفاشر میں مظالم کی تحقیقات کا حکم دیدیا
جنیوا (اے ایف پی)اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل نے سوڈان کے شہر الفاشر میں مظالم کی تحقیقات کا حکم دیدیا۔انسانی حقوق کونسل کا کہنا ہے کہ سوڈان میں آزاد تحقیقاتی مشن فوری طور پر خلاف ورزیوں کی چھان بین کرے۔۔۔
اور تحقیقات میں مجرموں کی شناخت کی جائے تاکہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جاسکے ۔کونسل کے مطابق فیصلہ الفاشر کی صورتحال پر اقوام متحدہ خصوصی اجلاس کے اختتام پر سامنے آیا۔ الفاشر میں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے خطرات پر انتباہ دیا گیا تھا۔اقوام متحدہ انسانی حقوق سربراہ وولکرترک کا کہنا ہے کہ الفاشر میں خون خلا سے بھی نظر آیا، سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی تصاویر سے بھی قتل عام کی نشاندہی ہوئی۔