سٹاک ہوم :مسافر بس راہگیروں پر چڑھ گئی، 3 افرادہلاک ،ڈرائیور گرفتار

سٹاک ہوم :مسافر بس راہگیروں پر چڑھ گئی، 3 افرادہلاک ،ڈرائیور گرفتار

سٹاک ہوم (اے ایف پی )سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم کے ضلع اوسٹرمالم میں جمعہ کی دوپہر کو رش کے اوقات میں ایک ڈبل ڈیکربس بس سٹاپ کے قریب فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں پر چڑھ گئی۔۔۔

 جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ۔سویڈش میڈیا پر جائے وقوعہ کی تصاویر میں پولیس، ایمبولینس اور ایمرجنسی گاڑیوں کی بڑی تعداد نظر آرہی ہیں جبکہ ریسکیو عملہ ڈبل ڈیکر بس کے نیچے جھک کر پھنسے ہوئے افراد کی مدد کرتا دکھائی دے رہا ہے ۔پولیس ترجمان نادیا نورتن نے اے ایف پی کو بتایا کہ حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئی تاہم بس کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔

