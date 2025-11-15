برتن اور کپڑے دھونے والے روبوٹس تیار ہونے لگے
ٹوکیو کی کمپنی روبوٹ کو انسانی ہاتھوں کی حرکت کی نقل کر کے کام سکھا رہی ہے چین کی گاڑی ساز کمپنی نے نیا چلنے اور رقص کرنے والا روبوٹ بھی تیار کر لیا روبوٹ کچھ کام کر سکتے ہیں، انسانی چھونے کی حس اور مہارت کا متبادل نہیں: ماہرین
ٹوکیو (اے ایف پی) جاپان اور چین میں کمپنیوں نے ایسے ہومانوئیڈ روبوٹس تیار کیے ہیں جو انسانی ہاتھوں اور حرکات کی نقل کر سکتے ہیں اور مستقبل میں روزمرہ کے گھریلو کام انجام دینے کے قابل ہوں گے ۔ ٹوکیو کی کمپنی Enactic کے روبوٹس انسانی ہاتھوں کی حرکت کی نقل کر کے برتن دھونا اور کپڑے دھونا سیکھ رہے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ روبوٹس کیئر ہومز میں مدد کے لئے تیار کیے جا رہے ہیں جہاں اسٹاف کی کمی کا سامنا ہے ۔دوسری جانب چین کی گاڑی ساز کمپنی XPeng نے نیا ہومانوئیڈ روبوٹ پیش کیا ہے جو چلنے اور رقص کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، تاہم یہ روبوٹ اب تک بھاری اشیاء سنبھالنے یا فیکٹری کے پیچیدہ کاموں میں انسان کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ماہرین کے مطابق روبوٹس کی ذہانت اور جسمانی صلاحیتوں میں اب بھی واضح فرق موجود ہے ۔
روبوٹ کی تربیت میں دیکھنا، اشیاء کی جگہ پہچاننا اور مناسب عمل کرنا شامل ہے ۔کمپنی روبوٹس کو مستقبل میں خود مختار بنانے کے لیے انہیں انسان کے زیرِ نگرانی عملی تربیت دے رہی ہے ۔ جاپان کی کمپنی SoftBank نے بھی فزیکل اے آئی کے شعبے میں بڑا قدم اٹھاتے ہوئے صنعتی روبوٹ بنانے والی کمپنی ABB Robotics کو 5 اعشاریہ 4 بلین ڈالر میں خرید لیا ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ روبوٹس کئی کام سرانجام دے سکتے ہیں لیکن انسانی چھونے کی حس اور مہارت کا کوئی متبادل موجود نہیں۔