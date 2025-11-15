صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3عالمی رہنماؤں کا جی 20اجلاس میں شرکت سے انکار

چین کے صدر شی جن پنگ 22 نومبر کو اجلاس کیلئے جوہانسبرگ نہیں جائینگے ٹرمپ کا بھی انکار ،عالمی کرینمل کورٹ سے وارنٹ پوٹن کی راہ میں رکاوٹ

 جوہانسبرگ (مانیٹرنگ ڈیسک)دنیا کے 3 اہم رہنماؤں نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے جی20 سربراہ اجلاس میں شرکت سے معذرت کرلی ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ 22 نومبر کو جوہانسبرگ میں ہونے والے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے ۔اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اشارہ دیا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر اجلاس میں نہیں جائیں گے ، ان کا کہنا تھا کہ انہیں جنوبی افریقہ سے بہت سے مسائل ہیں جبکہ روسی صدر ولادی میر پوٹن نے بھی اجلاس میں شرکت سے انکار کردیا ہے ۔ جنوبی افریقہ انٹرنیشنل کریمنل کورٹ (آئی سی سی)کا رکن ہے ، جس نے یوکرینی بچوں کے اغوا کے الزام میں پوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، جس کے باعث ان کا سفر ممکن نہیں ہو سکا۔

