ٹرمپ سعودی عرب کو ایف- 35 طیارے فروخت کرنے کو تیار
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک) ایک امریکی انتظامی اہلکار کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ایسا معاہدہ کریں گے۔۔۔
جس کے تحت سعودی عرب ایف-35 سٹیلتھ طیارے خرید سکے گا۔ صدر ٹرمپ نے آئندہ ہفتے سعودی ولی عہد سے ملاقات کی بھی تصدیق کر دی ہے ۔امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر تفصیلات بتاتے ہوئے امریکی اہلکار نے کہا کہ ٹرمپ اور ولی عہد منگل کو شیڈول وائٹ ہاؤس کے دورے کے دوران اقتصادی اور دفاعی معاہدوں پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان معاہدوں میں لیکوئیفائیڈ نیچرل گیس کی خریداری کا معاہدہ بھی شامل ہے ۔پینٹاگون کی ایک رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر سعودی عرب کو یہ طیارے فروخت کیے گئے تو چین جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے ۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کو ایف-35 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کے معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ بہت سے طیارے خریدنا چاہتے ہیں، میں اس پر غور کر رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ ہفتے سعودی ولی عہد سے ہونے والی ملاقات محض ایک ملاقات نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگی۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ سعودی عرب جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔