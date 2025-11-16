روس کی پاکستان اور افغانستا ن کے لئے ثالثی کی پیشکش
دونوں ملکوں کی کشیدگی ناصرف روس بلکہ عالمی برادری کیلئے بھی تشویش کا باعث
ماسکو (شاہد گھمن)روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کیلئے ثالثی کی پیشکش کر دی۔روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریہ زخارووا نے کہا ہے کہ خطے میں استحکام ہماری ترجیح ہے ، پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی نا صرف روس بلکہ عالمی برادری کیلئے بھی تشویش کا باعث ہے ۔پاکستان اور افغانستان ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں، سرحدی کشیدگی خطے کے امن کیلئے خطرہ ہے ، مذاکرات ہی مسئلے کا پائیدار حل ہیں۔ترجمان روسی وزارتِ خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں اہم شراکت دار ہیں، ہم ثالثی کی پیشکش کرتے ہیں۔