سرینگر :تھانے میں دھماکا ،9اہلکار ہلاک،31افرادزخمی
دھماکا تھانے میں بارود کی جانچ کرتے ہوا،آگ بھڑک اٹھی ،گاڑیوں کونقصان کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک، پامپور میں حریت رہنما یعقوب شیخ کا گھر ضبط
سری نگر (اے ایف پی ،اے پی پی)مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے مضافاتی علاقے نوگام تھانے میں ہونے والے ایک پراسرار دھماکے میں 9 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 31 افرادزخمی ہوگئے ۔ دھماکا اس وقت ہوا جب پولیس کی ایک ٹیم تھانے میں موجود دھماکا خیز مواد کی جانچ کر رہی تھی جس کا وزن 2900کلو گرام تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے ،دھماکے کے بعد تھانے کی عمارت اور اس کے احاطے میں کھڑی کئی گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی،دھماکا اس قدر شدید تھا کہ نزدیکی عمارتوں میں لگے شیشے چکنا چور ہوگئے ۔ مقبوضہ کشمیر کے پولیس سربراہ نالین پربھات نے کہا ہے کہ یہ ایک حادثاتی دھماکا تھا۔دوسری طرف نئی دہلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت انتظامیہ نے کشمیریوں کے گھروں اور زمینوں پر قبضے کا مذموم سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور میں حریت رہنما محمد یعقوب شیخ کا گھر ضبط کر لیا جبکہ جیل سے ضمانت پر رہا ہونے والے ایک کشمیری مختار احمد پرنگرانی کیلئے جی پی ایس ٹریکر نصب کر دیا ۔