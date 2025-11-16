بھارتی آرمی چیف کا 20 ہزار مسلمان فوجیوں کے مستعفی ہونے کا بیان وائرل ، دہلی میں ہلچل
نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک ،آئی این پی )سوشل میڈیا پر بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی کی ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں انہیں کہتے سنا جا سکتا ہے۔۔۔
کہ دہلی حملوں کے بعد میڈیا کے مسلم مخالف روئیے کے باعث 20 ہزار سے زائد مسلم فوجیوں نے استعفیٰ دے دیا ہے ،فوج میں بڑھتی ہوئی سنتری سوچ نے ادارے کو نقصان پہنچایا ہے ۔ ویڈیو میں جنرل دیویدی ایک پریس کانفرنس کے ماحول میں نظر آتے ہیں، یہ کلپ تقریبا تیس سیکنڈ کا ہے اور ہزاروں بار شیئر ہوچکا ہے ۔ بھارتی حکومت اور پریس انفارمیشن بیورو نے اس ویڈیو کو فوراََ رد کر دیا ہے اور اسے اے آئی سے تیار کردہ جعلی ویڈیو قرار دیا ہے ۔