سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اہلیہ کا ذیابیطس کے شکار بچوں کیلئے 10 ملین ریال کاعطیہ

  • دنیا میرے آگے
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اہلیہ کا ذیابیطس کے شکار بچوں کیلئے 10 ملین ریال کاعطیہ

ریاض (مانیٹرنگ ڈیسک)سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اہلیہ شہزادی سارہ بنت مشہور بن عبدالعزیز نے ذیابیطس کے شکار مریض بچوں کیلئے 10 ملین ریال کا عطیہ دے دیا۔۔۔

 سرکاری بیان کے مطابق یہ عطیہ ذیابیطس کے شکار بچوں کی دیکھ بھال اور علاج سمیت ان کے اہل خانہ کی مشکلات کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ وزیر صحت فہد الجلاجل کا کہنا تھا کہ اس امداد سے ذیابیطس کے شکار بچوں کیلئے صحت کی خدمات کو فروغ دینے میں نمایاں مدد ملے گی،اس عطیے کی مدد سے جدید انسولین پمپس فراہم ہو سکیں گے ۔

