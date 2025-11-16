اسرائیل نے مزید 15فلسطینیوں کی لاشیں واپس کردیں
غزہ (اے ایف پی)اسرائیل نے 73 سالہ اسرائیلی یرغمالی مینی گوڈارڈ کی باقیات کے بدلے مزید 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کردیں ۔غزہ کی وزارتِ صحت نے تصدیق کی ہے کہ ریڈ کرا س کے ذریعے 15 فلسطینیوں کی لاشیں موصول ہوئی ہیں۔۔۔
غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے بھیجی گئی فلسطینیوں کی لاشوں کی مجموعی تعداد 330 ہوگئی،جن میں سے صرف 97 کی شناخت کی جا سکی ہے کیوں کہ یہ لاشیں انتہائی بوسیدہ حالت میں اور تشدد زدہ ہونے کے باعث ناقابل شناخت ہیں۔جنگ بندی معاہدے کے تحت 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کو 25 یرغمالیوں کی باقیات واپس مل چکی ہیں جبکہ مزید 3 لاشیں ابھی غزہ میں ملبے تلے موجود ہیں ۔معاہدے کے تحت ہر ایک اسرائیلی یرغمالی یا اس کی باقیات کے بدلے اسرائیل 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کرتا ہے ۔دوسری طرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کل پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی توثیق کرنے والی قرارداد پر ووٹنگ کرے گی۔ امریکا اور مصر، سعودی عرب اور ترکی سمیت متعدد عرب اور مسلم اکثریتی ممالک نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے قرارداد کو جلد منظور کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔