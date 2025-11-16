سعودی عرب میں شدید بارشیں سیلاب کا الرٹ جاری کردیاگیا
جدہ (آئی این پی )سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں جاری خراب موسم کے پیشِ نظر شدید بارشوں اور ممکنہ فلیش فلڈ کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔۔۔
محکمہ موسمیات کے مطابق منگل تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں متوقع ہیں، جن سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے ۔مدینہ منورہ اور اس کے گردونواح میں موسمِ سرما کی پہلی بارش نے شہر کا موسم خوشگوار کر دیا،مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ خوب بارش ہوئی جس کے ساتھ ہی سردی کی شدت بڑھ گئی۔