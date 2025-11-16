صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس :چور 12لاکھ ڈالرکے زیورات چراکر فرار،6افرادزیرحراست

للی،فرانس (اے ایف پی)شمالی فرانس میں چور 12لاکھ ڈالر کے زیورات چراکررفوچکر ہوگئے ۔پولیس کا کہناہے کہ چور للی کے قریب سنٹرل روبیکس میں ایک جیولری بوتیک میں گھس گئے۔۔۔

 اور جیولر اور اس کی بیوی کو یرغمال بنا کر زیورات لوٹ لئے ،دوسری طرف کئی افراد نے روبائیکس کے مرکزی پوسٹ آفس سے تعلق رکھنے والے کیش ٹرانسفر سیف کو دھماکے سے اڑا دیا اور اس کے اندر موجود بیگ لے کر فرار ہو گئے ، بعد میں معلوم ہوا کہ بیگ خالی تھے ۔پولیس نے تفتیش کے دوران 6افرادکو حراست میں لے لیاہے جس پرچوری کرنے کا شبہ ہے ۔

