ارجنٹائن :صنعتی علاقے میں زور دار دھماکے ،5فیکٹریوں کو آگ لگ گئی ،25افرادزخمی
ایزیزا(اے ایف پی)ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے جنوبی صنعتی علاقے میں دھماکوں اور بڑے پیمانے پر آگ لگ لگنے سے 25 افراد زخمی ہو گئے۔۔۔
پانچ فیکٹریاں دھماکوں اور آگ کے سبب متاثر ہوئیں۔ایزیزا کے میئر کے مطابق دھماکوں کی آواز دور تک سنائی دی جبکہ آگ نے صنعتی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا ، دھماکوں سے مختلف فیکٹریوں میں لگنے والی آگ انتہائی شدید ہے ۔ دھماکوں کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں، آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔